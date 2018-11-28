В Евросоюзе оценили решение Киева ввести военное положение

Киев, 28 ноября. Введение на Украине военного положения не должно повлиять на выделение Киеву макрофинансовой помощи от Европейского союза, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на ответ представительства ЕС.

На фоне инцидента в Керченском проливе киевское руководство приняло решение о введении военного положения в стране. Верховная рада согласовала введение режима на 30 дней по всей стране, позже был опубликован указ украинского лидера Петра Порошенко без правок парламента о введении военного положения на 60 дней. После чего Рада признала публикацию указа Порошенко ошибочной. В среду, 28 ноября, газета «Урядовой курьер» — издание центральных органов исполнительной власти — обнародовала документ, согласно которому военное положение в стране вводится с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря.

«Основываясь на той информации о военном положении, которой мы располагаем, его введение не должно повлиять на выделение макрофинансовой помощи», — сообщила пресс-служба представительства ЕС.

Ведомство, оценив решение Киева ввести военное положение, добавило, что внимательно следит за происходящим на Украине.

Напомним, в середине ноября Порошенко ратифицировал меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и Европейским союзом о получении макрофинансовой помощи до миллиарда евро.

В минувшее воскресенье Киев устроил провокацию в Керченском проливе. Три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершили опасные маневры, игнорируя законные требования РФ прекратить действия. По итогу российская сторона задержала корабли и возбудила уголовное дело о нарушении государственных границ.