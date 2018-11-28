«Алмаз-Антей» досрочно передал зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» в Белоруссию

Москва, 28 ноября. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» досрочно передал в Белоруссию партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» по ранее заключенному контракту. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что машины были собраны на месяц раньше назначенного срока по просьбе заказчика.

«Представители белорусской стороны удостоверились в высоком качестве исполнения заказа», — сообщили в «Алмаз-Антей» в комментарии РИА Новости.

Поставленная партия стала пятой по счету для Белоруссии. В ее приемке участвовала делегация во главе с заместителем министра обороны Белоруссии Сергеем Симоненко. В концерне отметили, что Минск высоко оценивает сотрудничество с «Алмаз-Антей». Первый заказ от Минобороны Белоруссии на поставку ЗРК поступил в 2011 году.

Отметим, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» являются новейшей модификацией ЗРК «Тор». Машины поставляются в российские войска с 2016 года. В состав боекомплекта входят 16 управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы. Интервал старта ракет составляет около двух секунд, что позволяет за короткий промежуток времени отразить массированный налет средств воздушного нападения.