Бывший сотрудник Facebook обвинил компанию в расизме

Нью-Йорк, 28 ноября. Экс-сотрудник компании Facebook обвинил руководство в расизме. По его словам, чернокожие работники сталкиваются в Facebook c дискриминацией.

Бывший сотрудник американской социальной сети Марк С Лаки написал большое письмо, которое разослал коллегам по компании за некоторое время до своего ухода. В нем он заявил, что руководство относится предвзято к чернокожим сотрудникам.

Мужчина подчеркнул, что сотрудники сталкиваются с агрессивной реакцией охранников, а также дискриминацией со стороны менеджеров. Кроме того, Марк С Лаки заявил, что на сотрудников заводятся «файлы». По его словам, обращение к руководству не дает никаких результатов.

«Я по несколько раз в день сталкивался с тем, что коллега в головном офисе в Менло-Парк, смотря прямо на меня, сжимает свой кошелек в руках или плотно держит его карманах, пока я не пройду», — написал мужчина.

Он подчеркнул, что «очень странно чувствовать себя чужаком на рабочем месте из-за цвета кожи». По словам, Лаки количество чернокожих работников в компании составляет 4%.