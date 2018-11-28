Стало известно, с каких районов Крыма начнется эксперимент по курортному сбору

Симферополь, 28 ноября. Эксперимент по курортному сбору на крымском полуострове начнут с четырех муниципальных образований, среди которых Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Начало эксперимента по курортному сбору в Крыму было отложено по решению властей республики до 1 мая 2019 года. Речь идет о сборе в размере 10 рублей с человека за сутки пребывания на полуострове.

«Территория эксперимента включает следующие муниципальные образования Республики Крым: городской округ Алушта, городской округ Судак, городской округ Феодосия, городской округ Ялта», — говорится в принятом в среду решении на сессии крымского парламента.

Из списка были исключены Евпатория, Черноморский район и Саки. По словам главы парламента Крыма, данные муниципальные образования не вошли в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в связи с экономической нецелесообразностью и возможным снижением потока отдыхающих.

Напомним, в пятилетнем эксперименте по курортному сбору в стране в настоящее время участвуют четыре региона РФ — Алтайский край, Ставрополье и Краснодарский край, а также Крым, который станет полноправным участником эксперимента в следующем году.

Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России.

Эксперты отметили заметное увеличение туристического потока на полуострове за последние годы, что связано также с открытием в мае этого года Крымского моста через Керченский пролив и обновленного аэропорта в Симферополе.