Мединский заявил о необходимости снимать больше блокбастеров в РФ

Москва, 28 ноября. Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский считает, что для увеличения сборов от проката российского кино необходимо снимать больше блокбастеров. По словам министра, ведомство будет ставить соответствующую задачу перед Фондом кино России.

«Надо снимать больше блокбастеров, значок Фонда кино должен стать знаком качества, ориентироваться на максимально широкую аудиторию», — заявил он.

Мединский также полагает, что лучше делать меньше детских фильмов, но таким образом, чтобы они составили достойную конкуренцию Голливуду, пишет АиФ.ru.

Глава ведомства отметил, что успехом в прокате пользуются фильмы про супергероев, поэтому для завоевания аудитории и рынка необходимо создавать «нечто подобное с учетом национальной специфики».

Ранее Мединский обвинил художественных руководителей российских театров в «нездоровом либерализме».