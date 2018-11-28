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МИД Эстонии вызвал российского посла после провокации ВМС Украины

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МИД Эстонии вызвал российского посла после провокации ВМС Украины

Таллин, 28 ноября. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова в связи с провокацией украинских ВМС в Керченском проливе. 

«МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд», — говорится в комментарии дипломатического ведомства Эстонии.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России у берегов Крыма. Они были перехвачены и задержаны российскими пограничниками.

На кораблях ВМСУ, провокацию которых координировала СБУ, был обнаружен целый арсенал оружия. В среду членам экипажа украинских кораблей начали предъявлять обвинения.

Автор: Федор Веснин
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