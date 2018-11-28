Силуанов рассказал, как Кабмин изменил подход к выполнению майских указов

Москва, 28 ноября. Работу над выполнением новых майских указов президента России Владимира Путина характеризует более предметная работа представителей власти с бизнесом и регионами, а также жесткая постановка задач внутри правительства. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Чем отличается реализация майского указа 2012 года от майского указа текущего года? Мы поняли, что надо более предметно заниматься теми задачами, которые поставлены президентом», — сказал Силуанов, участвуя в пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Министр финансов подчеркнул, что в настоящее время перед Кабмином РФ стоит задача стимулировать привлечение частных инвестиций.

«Изменения дадут большие результаты по сравнению с теми итогами по экономике, которые мы видели в предыдущих указах», — не сомневается Силуанов.

Напомним, ожидается, что в среду участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!» примет президент России Владимир Путин.