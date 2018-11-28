Дайте нам цивилизованно уйти: в ВТБ отреагировали на заявление Нацбанка Украины

Москва, 28 ноября. ВТБ планировал цивилизованного уйти с украинского рынка, ему оставалось выплатить до конца года остававшиеся примерно 100 миллионов долларов корпоративных и частных депозитов. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин, прокомментировав заявление Национального банка Украины.

На полях инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» руководитель банка рассказал, что ВТБ вернули за последние несколько лет около 800 миллионов долларов депозитов населения, при этом оставалось к выплате примерно 100 миллионов корпоративных и частных депозитов.

«Нам говорили — мы хотим, чтобы вас не было больше на Украине​​​. Ну и хорошо, мы готовы, только дайте нам цивилизованно уйти (…) Небольшая сумма, мы готовы были рассчитаться по крайней мере до конца следующего года. Нам не дали», — отметил Костин.

Напомним, накануне Национальный банк Украины признал неплатежеспособной «дочку» российского банка ВТБ «с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка». В пресс-службе регулятора заявили, что 97% вкладчиков банка получат свои вклады назад в полном объеме, так как их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тысяч гривен (примерно 7,1 тысячи долларов). Отмечалось, что общий объем выплат вкладчикам составит около 942,7 миллиона гривен (33,5 миллиона долларов).