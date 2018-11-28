Названы самые высокооплачиваемые знаменитости до 30 лет

Москва, 28 ноября. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, в возрасте до 30 лет.

Первое место рейтинга заняла американская модель Кайли Дженнер. 21-летняя владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics заработала 166,5 миллионов долларов за 2017 год.

На втором месте рейтинга — британский музыкант Эд Ширан. Его ежегодный доход составил 110 миллионов долларов.

Бразильский футболист Неймар из французского клуба ПСЖ оказался на третьем месте. За 2017 год он заработал 90 миллионов долларов.

Отметим, что четвертое и пятое места заняли американская певица Тейлор Свифт, а также певец Эйбел Тесфайе из группы The Weeknd. Свифт заработала 80 миллионов долларов, Тесфайе — 57 миллионов.

Рейтинг был составлен на основе доходов знаменитостей, с 1 июля 2017 года по 1 июня 2018 года.