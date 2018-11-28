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Песков отреагировал на слова Михалкова о том, что Путину «не обо всем докладывают»

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Песков отреагировал на слова Михалкова о том, что Путину «не обо всем докладывают»

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова известного режиссера, актера Никиты Михалкова о том, что президенту России Владимиру Путину «не обо всем докладывают».

В минувший вторник вышел очередной выпуск шоу журналиста Юрия Дудя «Вдудь», гостем которого в этот раз стал Михалков. По словам режиссера, российскому лидеру «не обо всем докладывают».

Песков отреагировал на слова Михалкова о том, что Путину «не обо всем докладывают»

Песков, назвав Михалкова мэтром, отметил, что мнение российского режиссера уважают.

«Но справедливости ради отметим, что отдельно взятый источник не может докладывать президенту. У президента — много источников, из которых он узнает всю картину происходящего», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова пресс-секретаря президента РФ.  

Автор: Роман Меркулов
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