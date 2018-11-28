Песков отреагировал на слова Михалкова о том, что Путину «не обо всем докладывают»

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова известного режиссера, актера Никиты Михалкова о том, что президенту России Владимиру Путину «не обо всем докладывают».

В минувший вторник вышел очередной выпуск шоу журналиста Юрия Дудя «Вдудь», гостем которого в этот раз стал Михалков. По словам режиссера, российскому лидеру «не обо всем докладывают».

Песков, назвав Михалкова мэтром, отметил, что мнение российского режиссера уважают.