Песков отреагировал на слова Михалкова о том, что Путину «не обо всем докладывают»
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Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова известного режиссера, актера Никиты Михалкова о том, что президенту России Владимиру Путину «не обо всем докладывают».
В минувший вторник вышел очередной выпуск шоу журналиста Юрия Дудя «Вдудь», гостем которого в этот раз стал Михалков. По словам режиссера, российскому лидеру «не обо всем докладывают».
Песков, назвав Михалкова мэтром, отметил, что мнение российского режиссера уважают.
«Но справедливости ради отметим, что отдельно взятый источник не может докладывать президенту. У президента — много источников, из которых он узнает всю картину происходящего», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова пресс-секретаря президента РФ.