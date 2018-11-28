Неизвестные сожгли два отделения российского «Альфа-банка» во Львове

Львов, 28 ноября. Неизвестные подожгли два отделения российского «Альфа-банка» во Львове. Горели офисы на улицах Политехнической и Черновола.

Как сообщает главное управление ГСЧС по Львовской области, площадь возгорания составила 4 и 5 кв. метров. В результате случившегося никто не пострадал, пожары были потушены до 4.00 28 ноября.

Всего во Львове работает 10 отделений «Альфа-банка».

Это далеко не первый случай поджога отделений российских банков на Украине. В частности, в феврале неизвестный поджог во Львове отделение Сбербанка, которое находится на Городоцкой улице. До этого поджоги устраивали в Киеве и других городах.