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Концептуально все понятно: Песков ответил на вопрос о секретных документах на катере ВМСУ

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Концептуально все понятно: Песков ответил на вопрос о секретных документах на катере ВМСУ

Москва, 28 ноября. Кремль переадресовал вопрос о найденных трофейных документах на задержанном корабле ВМСУ «Никополь» пограничной службе РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По деталям — к пограничникам. Концептуально все понятно», — отреагировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков по поводу того, что на одном из украинских катеров был найден письменный указ пройти через Керченский пролив.

Напомним, накануне ФСБ России сообщила, что на катере военно-морских сил Украины «Никополь», который задержали после противозаконного пересечения границы РФ, нашли трофейные документы, где была указана задача тайно перейти из Одессы в Бердянск и обеспечить особую скрытность у Керченского-Еникальского канала.

Автор: Роман Меркулов
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