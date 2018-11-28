В РПЦ отреагировали на информацию об упразднении архиепископии русских церквей в Европе

Константинопольский патриархат распустит архиепископию Русской православной церкви в Западной Европе. Данное решение предстоятелей православных церквей, а именно отмена томоса 1999 года, было принято Священным Синодом патриархата в Константинополе на заседании в Фанаре.

Об этом сообщил портал Orthodoxie.com, ссылаясь на информированный источник. Примечательно, что он не уточняет каких-либо деталей обсуждения, заверив, что вскоре последует официальное заявление от Константинополя.

Синод Константинопольской церкви будет проходить в Стамбуле до 29 ноября. Разумеется, главным на повестке является вопрос отделения церкви от государства в Греции, но предполагается, что будет обсуждаться и предоставление автокефалии УПЦ КП.

В самой Русской православной церкви подчеркнули, что хотя архиепископия РПЦ в Западной Европе не имеет прямого отношения к Московскому патриархату, решение Вселенского патриархата, если оно все-таки будет принято, не укрепляет и без того напряженные отношения в церковной среде.

Такую мысль озвучил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Это прежде всего свидетельствует о том, что Константинопольский патриархат не рассматривает те томосы, которые он предоставил тем или иным церковным структурам, как документы, которые могут быть предметом его свободного распоряжения. Сегодня предоставил — завтра забрал. Эти действия, конечно, не добавляют стабильности в межправославных отношениях, в которых на протяжении веков сложилась практика существования томосов как безотзывных документов», — отметил собеседник агентства.

По словам Кипшидзе, «отмену томоса нужно будет комментировать в контексте всего пакета решений, которые будут приняты Синодом Константинопольского патриархата», поэтому необходимо дождаться официального оглашения со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.

Кроме того, Вахтанг Кипшидзе напомнил, что православные церкви в Западной Европе никогда не зависели от Москвы, поэтому говорить о том, что данное решение ухудшит отношения Константинополя с МП, не совсем правильно, к тому же они и так находятся в непростом состоянии.

«Западная архиепископия прямого отношения к Московскому патриархату никогда не имела. Прямой связи в вопросе отношений МП с Фанаром данное решение не имеет, кроме того обстоятельства, что в этой архиепископии были объединены русскоязычные эмигрантские круги, в которые входят по большей части наши соотечественники», — разъяснил он.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.