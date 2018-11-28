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Песков рассказал, кто занимается подготовкой встречи Путина и Трампа на G20

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Песков рассказал, кто занимается подготовкой встречи Путина и Трампа на G20

Москва, 28 ноября. Помощник президента РФ Юрий Ушаков занимается подготовкой встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом на саммите G20 а Аргентине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, на какое время запланирована встреча лидеров двух стран, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этим занимается [помощник президента РФ Юрий] Ушаков, вопрос к нему», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин готовится к предстоящему официальному визиту в Аргентину, где 30 ноября — 1 декабря состоится саммит «Большой двадцатки». На полях саммита у российского лидера запланировано несколько встреч, в том числе с Дональдом Трампом.

Автор: Николай Хренков
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