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Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовет»

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Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовет»

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин в среду посетит форум ВТБ «Россия зовет». Об этом, говоря о планах главы государства на 28 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент работает в Москве. Днем — участие в форуме ВТБ «Россия зовет». Будет обсуждаться инвестиционный климат, президент всегда принимал участие [в данном мероприятии] и отвечал на вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также сообщил, что в течение дня глава государства проведет совещание с членами Кабмина РФ. 

«Будут обсуждаются профильные вопросы, привлечение частных инвестиций в национальные проекты. Ожидается продолжение дискуссий, которые состоялись в Крыму в конце прошлой недели, о взаимодействии субъектов РФ по реализации государственных программ», — рассказал официальный представитель Кремля.

Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовет»

Автор: Роман Меркулов
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