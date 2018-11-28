Путин посетит инвестиционный форум «Россия зовет»

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин в среду посетит форум ВТБ «Россия зовет». Об этом, говоря о планах главы государства на 28 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент работает в Москве. Днем — участие в форуме ВТБ «Россия зовет». Будет обсуждаться инвестиционный климат, президент всегда принимал участие [в данном мероприятии] и отвечал на вопросы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также сообщил, что в течение дня глава государства проведет совещание с членами Кабмина РФ.