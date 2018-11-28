Кремль отреагировал на заявления Трампа об отмене встречи с Путиным из-за «агрессии» в Азове

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он может отменить встречу с главой РФ на саммите G20 из-за инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, Трамп заявил об этом в интервью газете The Washington Post. При этом он назвал произошедшее «агрессией», добавив, что она ему не нравится.

В ответ Песков заявил, что Кремль в курсе этого заявления Трампа, однако подготовка к переговорам продолжается.

«Смотря что он называет агрессией. Если действия российских пограничников, то мы не согласны. Мы слышали это заявление, но подготовка встречи продолжается, весь график Путина расписан по минутам», — добавил он.