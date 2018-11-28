Глава МВД Молдавии предупредил о возможном ужесточении контроля на границе с Украиной

Кишинев, 28 ноября. МВД Молдавии может установить усиленный контроль на границе с Украиной, после введения Киевом военного положения. Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Александр Жиздан.

По его словам, премьер-министр Молдавии Павел Филип проинформировал руководителей ведомств, что на границе с Украиной может быть введен более тщательный досмотр, чем раньше.

Жиздан подчеркнул, что Молдавия находится в постоянном контакте с украинскими коллегами и в случае необходимости, укрепит свою границу.

«Пока нет никаких поводов для беспокойства», — подчеркнул Жиздан.

Он также подчеркнул, что Украина может также ужесточить контроль на границе. Он попросил молдавских граждан отнестись с пониманием к этому.

Напомним, что президент Украины подписал указ о введение военного положения в стране на 30 суток. Оно будет действовать на территории в 10 областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области.