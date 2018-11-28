Арестованным в Крыму морякам ВМСУ предъявили обвинение

Симферополь, 28 ноября. Двенадцати морякам военно-морских сил Украины (ВМСУ) предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.

По данным пресс-службы крымского омбудсмена, Лубина встретилась с некоторыми из арестованных. Накануне 12 из 24 украинских моряков, в том числе Романа Мокрюка, который, по его словам, был командиром бронекатера ВМСУ «Бердянск» в звании лейтенанта, арестовали на два месяца по решению суда в Симферополе.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о состоянии трех раненых украинских моряков, которые также были арестованы по решению суда. По словам Лубиной, они получили осколочные ранения.