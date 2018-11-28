«Зачистят до лунного пейзажа»: Вассерман предсказал Украине репрессии и террор

26 ноября три судна ВМС Украины нарушили госграницу России в районе Крыма, зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись к Керченскому проливу. Украинские моряки совершали опасные маневры и отказывались повиноваться законным требованиям российских властей.

Впоследствии все три судна были задержаны Пограничной службой ФСБ РФ. В ответ Верховная рада поддержала решение президента Петра Порошенко ввел военное положение в ряде областей Украины.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей политический консультант Анатолий Вассерман оценил последствия провокации ВМСУ в Черном море для политической жизни Украины.

«Бравые морячки»

— Анатолий Александрович, насколько опасным был инцидент у берегов Крыма с участием ВМСУ?

— То, что произошло в Черном море около прохода в Азовское море, было, несомненно, опасным даже в чисто техническом плане. Боевые корабли, маневрирующие в непосредственной близости от Керченского пролива, могли в любой момент столкнуться с гражданскими судами, не привыкшими к тому, что рядом с ними гоняют ночью какие-то отморозки. Важно и то, что сами эти морячки ВМСУ элементарно не имеют навигационных навыков. Деньги, отпускаемые на нужды флота Украины, разворовываются с огромной скоростью даже по украинским меркам.

— К чему это могло привести?

— Ни возможности для боевой тренировки, ни возможностей даже для навигационной тренировки у украинских «околовоенных» моряков просто нет. И опасное маневрирование могло в любой момент закончиться столкновением. Именно поэтому этим бравым морячкам велели уйти в квадрат, специально предназначенный для отстоя судов, ожидающих своей очереди на проход, и там стоять смирно, никого не трогая.

«Нарывались сознательно»

— Почему украинские суда этого не сделали?

— Очевидно, что организаторам этой провокации были нужны именно аварии, столкновения и прочие «неизбежные в море случайности». Поэтому сам процесс этой провокации был несомненно опасен. Что же касается сущности, то попытка пройти через Керченский пролив без получения разрешения опасна не только с той точки зрения, что нарушались права Росии, ведь в ее территориальных водах находится этот пролив. Она опасна еще и потому, что, как в большинстве сильно загруженных морских путей, там выстраивается большая очередь, иной раз на многие часы. Кстати, хотя Керченский пролив на карте шириной несколько километров, Азовское море — самое мелководное в мире: там самое глубокое место — 15 метров, а большая часть моря имеет глубину меньше 10 метров.

— Это требует определенной сноровки при проходе судов...

— Суда там ходят только по специально прорытым каналам в илистом дне. Эти каналы приходится непрерывно расчищать, поэтому проход через Керченский пролив платный. Собственно, арки Крымского моста находятся как раз над одним из таких судоходных каналов и имеют большую глубину, чем сам этот канал. Поэтому, кстати, все россказни о том, будто Россия затруднила проход по Керченскому проливу — ложь. Так вот, разрешения необходимы именно для того, чтобы регулировать саму возможность прохода судов через Керчь-Еникальский канал — единственное удобное для прохода место во всем Керченском проливе.

— Знали ли об этом украинские власти знали об этом?

— Да, поскольку в мирное время, до того как Киев и его окрестности захватили «евромайдановцы», а Крым сумел вовремя от них уйти, контроль над проливом и пропуск судов вела Украина. Даже те, кто захватил Киев, в принципе знают о том, зачем нужны эти разрешения на проход. И раз они свою заявку не подали, значит совершенно сознательно нарывались на мордобой.

Политический террор Киева

— С какой целью совершалась эта провокация?

— Зачем нарывались на мордобой, стало ясно на следующий день, когда в областях с наивысшей концентрацией русского населения Киев ввел военное положение. Пока, правда, на месяц, но вы же знаете, что нет ничего более постоянного, чем временные решения…

— Что означает введение военного положения в украинских областях?

— Военное положение полностью исключает какие бы то ни было демократические права и свободы. Оно, в частности, позволяет просто арестовывать без особых объяснений любого неугодного власти. Причем Петр Порошенко объявил, что военное положение вводится без намерения реально воевать.

— Тогда зачем его нужно было вводить?

— Оно введено именно ради того, чтобы в преддверии выборов на Украине уничтожить саму возможность не то, что инакомыслия, а мышления вообще. Поэтому в ближайшее время Украину ждут массовые репрессии, превышающие по размаху и по бессовестности самые страшные легенды о 1937 годе.

— Все настолько серьезно?

— Даже в 1937 году, когда тогдашняя бюрократическая верхушка попыталась заблокировать возможность демократических выборов в Советском Союзе, значительная часть обвинительных приговоров по статье «Измена Родине» оказалась при последующей проверке вынесенной более-менее основательно. А то, что будет твориться сейчас на Украине, окажется чистой воды политическим террором — без каких бы то ни было оправданий.

— В контексте пока еще не отмененных президентских выборов, какие последствия для политического ландшафта Украины вы предсказываете в связи с введением военного положения?

— За введением военного положения последует зачистка политического ландшафта до уровня лунного пейзажа, когда вокруг останутся лишь сплошные воронки, смыкающиеся между собой, — и ничего похожего на возможность жизни.