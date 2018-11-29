«Они смогли победить печаль»: корреспондент ФАН узнал о роли женщин в восстановлении Сирии

Дамаск, 29 ноября. Председатель женского комитета в Сирии Марва Аль-Итуни рассказала в интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о процессе восстановления женщин, пострадавших в период войны в республике.

«Я — Марва, член торговой палаты Дамаска и член совета сирийских бизнесвумен. Женщины в Сирии играют важную роль, особенно во времена, когда они теряют своих мужей и детей. Но, несмотря на это, женщины не сдаются перед этими проблемами. Они смогли победить грусть и печаль», — заявила она.

По словам Аль-Итуни, сирийские женщины продолжают бросать вызов обычаям и стереотипам, которые были распространены по всей стране в годы военных действий. Они также постоянно бросают вызов сложным обстоятельствам, условиям, появившимся после начала кризиса в САР. Их настойчивость и сила помогут будущему поколению проложить свою дорогу в будущее, уверена общественный деятель.

Сейчас каждое из их действий способствует созданию нового сирийского общества, считает она.

«В период кризиса сирийцы выступили с несколькими организациями и ассоциациями, заинтересованными в финансировании скромных проектов, подготовке кадров с навыками шитья или вязания. Большинству женщин Сирии пришлось оставить домашние дела, чтобы пойти работать. Однако выбор перед ними стоял небольшой. Многим пришлось продать буквально все, что у них было, чтобы остаться на плаву. Большинство сирийских женщин старше 20 лет вынуждены работать из-за сложных условий жизни, высоких цен и отсутствия кормильца в семье».

Согласно статистике, с начала военных действий более 75% женщин в Сирии активно работают.