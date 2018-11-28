Эксперты рассказали, как не стать жертвой киберпреступников

Москва, 28 ноября. Преступления, совершенные в киберпространстве, обладают высокой степенью ликвидности, при этом в каждом 20-м случае россияне становятся жертвами злоумышленников в Сети. Эксперты рассказали, как обезопасить себя в Интернете и защитить свой кошелек и личную информацию.

В первую очередь специалисты в сфере кибербезопасности советуют пользователям руководствоваться правилом Парето, согласно которому 20% усилий дают 80% результата. В частности, как отметил старший партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры», специалист по делам о защите информации Кирилл Бельский, не стоит пренебрегать самыми простыми правилами: устанавливать простой пароль, использовать одну и ту же комбинацию пароля на разных ресурсах и открывать подозрительные письма.

«Вспомните правило Парето: 20% самых простых действий позволяют избежать 80% типовых угроз. Не стоит делать пароль 123456 или со своей датой рождения», — подчеркнул Бельский на круглом столе газеты «Известия».

В то же время слишком сложные пароли тоже могут сыграть с пользователями злую шутку. Их часто пишут на стикере и прикрепляют записку прямо на монитор компьютера.

Эксперты отметили, что о полной безопасности в Интернете говорить нельзя: риски и угрозы в нем на каждом шагу. Самый простой способ уберечься от киберпреступников — не пользоваться благами цивилизации. Впрочем, по словам специалистов, спасти свой кошелек от рук электронных злоумышленников можно. Для этого следует создать виртуальную карту и расплачиваться ею в Сети.