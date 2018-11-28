В России проведут опрос о наилучшей дате единого дня голосования

Москва, 28 ноября. В России пройдут опросы о наилучшей дате единого дня голосования, об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что есть договоренность о запуске исследования, фокус-группы.

Памфилова добавила, что специалисты должны выяснить оптимальный единый день голосования. Глава Центризбиркома добавила, что результаты опроса могут обсудить уже 21 декабря на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.

Ранее Памфилова оценила единый день голосования в России. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала конкурентными прошедшие в РФ выборы в единый день голосования.

По словам главы ЦИК, в единый день голосования выиграл российский избиратель: «Именно все те люди, кто решил, что выборы — важный аспект в жизни страны».