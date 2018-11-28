Эксперты назвали самую популярную породу кошек в России

Москва, 28 ноября. Самой популярной породой кошек в России названа священная бирма, она стала членом семьи наибольшего количества россиян. Об этом сообщили эксперты Ассамблеи профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

«Самая популярная, конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда», — отметили в организации.

Второе место списка предпочтений россиян, по данным РСА, заняла порода мейн-кун, а третью строку поделили канадские сфинксы и скоттиш-фолды. При этом специалисты подчеркнули, что спрос на определенную породу питомцев зависит, как правило, от того, насколько активно она разрекламирована заводчиками, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее ученые из Технологического университета Джорджии выяснили, зачем кошке шершавый язык, который составляет главный секрет усатых млекопитающих. Как утверждают эксперты, особая структура органа позволяет животному не только тщательно умываться и «вылизывать» потомство, но и выживать во время жары.