Испугавшийся войны депутат Рады проложил для ВКС РФ путь на Украину

Киев, 28 ноября. В Киеве заявили, что решение объявить военное положение на Украине было принято заранее, ведь в случае реального наступления российской армии, Рада просто не успела бы собраться. Об этом рассказал представитель украинского президента в Раде Артур Герасимов.

С заявлением о том, что Рада испугались прибытия ВКС РФ «за минуты», Герасимов выступил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

Он напомнил, что расстояние от Киева до границы Украины и России составляет 220 километров, и военный истребитель этот путь может преодолеть за минуты.

«Современная война — это часы», — подчеркнул Герасимов.

Именно поэтому, по словам политика, принять указ о военном положении решили, не дожидаясь подлета истребителей ВКС РФ. Не могли же парламентарии просто сидеть ждать, когда самолеты «государства-агрессора» будут подняты в воздух и возьмут курс на Киев.

«А что нам предлагается? Предлагается: «А вы, парни, ждите агрессии, а после того, пока будут лететь самолеты, вы, возможно, все примете», — возмутился он.

Напомним, поводом для введения военного положения в десяти областях Украины стала преднамеренная провокация трех кораблей ВМС ВСУ в районе Керченского пролива. 25 ноября около семи утра они незаконно нарушили границу территориальных вод России в Черном море, а после этого, опасно маневрируя и игнорируя законные требования кораблей ФСБ, двинулись в сторону Азовского моря. Таким образом, они вынудили российских пограничников применить оружие при их задержании.

В итоге легкие осколочные ранения получили три украинских моряка. Их доставили в больницу №1 имени Пирогова в Керчи. Врачи оказали им всю необходимую помощь. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

Всего на борту трех украинских кораблей находилось 24 моряка ВМСУ. 12 из них были арестованы в рамках дела о нарушении госграницы РФ. Решение о заключении их под стражу накануне вынес суд в Симферополе.

В Киеве при этом в провокации и «агрессии» обвиняют Россию. Секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести военное положение, эту идею поддержал Порошенко, подписав указ о введении особого правового режима на 60 дней. После этого документ должна была утвердить Рада. Но парламентарии внести поправки, сократив срок военного положения до 30 дней. Оно будет действовать в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Винницкой областях.