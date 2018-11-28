Будущее наступило: искусственный интеллект на Synergy Global Forum. Будет война с роботами? ФАН-ТВ

В Москве завершилось одно из крупнейших бизнес-событий Synergy Global Forum. На протяжении двух дней именитые спикеры делились опытом предпринимательства и личностного роста. Сессию второго дня открыли темой «Время жить в России». Модератор Владимир Познер задавал вопросы киноактеру Стивену Сигалу, бойцу Джеффу Монсону и бренд-шефу Уиллиаму Ламберти о том, почему они предпочли Россию другим странам и чем их привлекает русский менталитет. Главными чертами они назвали отзывчивость людей и их готовность прийти на помощь.

«Президент Путин сделал что-то великолепное, я бы сказал, гениальное. Примерно три миллиона гостей со всего мира приехали на финал Чемпионата мира по футболу в Россию. И я думаю, практически три миллиона уехали в свои страны с ощущением, что Россия — это прекрасное место», — отметил киноактер, сценарист и кинорежиссер Стивен Сигал.

Каждый из спикеров признался, что Россия — особенная страна с уникальными людьми. Это становится понятно, несмотря на всю пропаганду, которую ведут другие страны, в частности, США.

«Отношения [между Россией и США] очень трудные сейчас, очень сложные. Никто не знает, что будет. Опасность случайной конфронтации, случайного обмена ударами, именно случайного, не преднамеренного — очень велика. И куда это может привести, никто не знает. Когда у вас с одной стороны страна, — я имею в виду Соединенные Штаты — абсолютно убежденная в своем превосходстве над всеми и считающая, что у них есть право на мировое лидерство. А с другой стороны у вас есть страна, которая не признает доминирования. Я имею в виду Россию», — рассказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

На форуме также выступил спикер-робот София, разработанный гонконгской компанией. София — уникальный робот, способный вести диалог и отражать до 60 эмоций. Специально для форума ее обучили русскому языку, на это ушло больше двух недель. Софию впервые представили год назад, за это время она стала гражданкой Саудовской Аравии и выступила на десятках мировых конференций.

«Существует много дискуссий по поводу создания искусственного интеллекта, который сможет превзойти человеческий. Но может ли в принципе машинный интеллект когда-либо сравниться с человеческим? И нужно ли сравнивать? Может быть, человеческий и машинный интеллект имеют различные, но взаимодополняющие качества. Вот это будет по-настоящему взаимовыгодным симбиотическим партнерством», — поделилась своим мнением София, робот-спикер.

Центральной темой форума стало развитие искусственного интеллекта и применение его в различных отраслях. Эксперты уверены, роботы не смогут заменить человека, они не должны становиться соперником, а напротив должны служить на благо и улучшать жизнь людей.