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Рабочая группа по коррекции выборного законодательства соберется 21 декабря

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Рабочая группа по коррекции выборного законодательства соберется 21 декабря

Москва, 28 ноября. Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства в РФ соберется 21 декабря, сообщила Элла Памфилова. По словам председателя ЦИК РФ, проведение очередного заседания она ранее обсудила с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко.   

«Был серьезный предметный разговор… Мы договорились, что заседание рабочей группы, на котором будут представлены в том числе и наши материалы, состоится 21 декабря», — сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ предложила выбрать новое название вызывающим негативные ассоциации избирательным урнам и избирательным ящикам. Для их переименования был организован творческий конкурс, напоминает «Газета.ru»

Автор: Федор Веснин
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