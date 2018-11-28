Сирия новости 28 ноября 12.30: 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибло под огнем ВВС международной коалиции, САА отбила атаку джихадистов в Хаме

Сирия, 28 ноября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло 30 мирных жителей Дейр-эз-Зора, САА отбила новую атаку джихадистов в Хаме, в Идлибе неизвестные ликвидировали командира «Нур ад-Дин аз-Зенки». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций джихадистов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: потеряла командира в Идлибе.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению Дейр-эз-Зора, что привело к гибели 30 мирных жителей.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо не утихают столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Информационное агентство Al-Masdar News передает, что перестрелки между правительственными войсками и джихадистами отмечаются в районе населенного пункта Хан Туман, расположенного на шоссе Алеппо - Идлиб.

Напомним, боевые действия в этой части региона были спровоцированы нападением террористов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса на расположения армии Башара Асада, а также многочисленными атаками боевиков на мирные районы.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удар по поселению Абу аль-Хасан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает военный Telegram-канал (@nors2017). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло около 30 мирных жителей, в том числе дети. Данных о потерях среди террористов «Исламского государства», по предполагаемым укрытиям которых наносились удары, не поступало.

Одновременно с этим один из источников сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что банда ИГ1 напала на позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе нефтяного месторождения Ат-Танак.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и террористами «Тахрир аш-Шам». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency) о столкновениях в окрестностях населенных пунктов Ум аль-Халахиль, Аль-Фарджа и Аз-Зарзур.

К северу от административного центра региона неизвестные ликвидировали одного из командиров вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Хасрая, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям автора публикации, в результате столкновения было нейтрализовано несколько боевиков.

Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu) также сообщает о продолжающихся перестрелках между правительственными войсками САР и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Аль-Латамина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)