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Песков ответил на вопрос о возврате задержанных кораблей ВМСУ Украине

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Песков ответил на вопрос о возврате задержанных кораблей ВМСУ Украине

Москва, 28 ноября. Вопрос о возврате Киеву кораблей военно-морских сил Украины, которые были задержаны в Азове за нарушение российской границы, будет решаться отдельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Не могу ответить… Этот вопрос будет решаться отдельно», — заявил песков, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Кремль готов вернуть экипажи и корабли ВМСУ.

Три корабля ВМСУ нарушили границу РФ и опасно маневрировали в территориальных водах России. На требование российских пограничников остановиться украинские моряки не реагировали.

Автор: Николай Хренков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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