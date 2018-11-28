Орешкин: Денежно-кредитная и фискальная политика РФ адекватны текущей ситуации

Москва, 28 ноября. Денежно-кредитная и фискальная политика России полностью адекватны сложившейся ситуации, масштабное «лобовое» стимулирование спроса не способно привести к устойчивому росту. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На полях инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» глава ведомства подчеркнул, что России ни в коем случае нельзя повторить ошибки Турции, которая через «кредитную накачку» в 2017 году получила высокие темпы экономического роста, однако на данный момент находится в рецессии.

«Мое мнение, что они (денежно-кредитная и фискальная политика. — Прим. ФАН) полностью адекватны текущей ситуации», — считает министр.

Ранее Орешкин назвал устойчивой макроэкономическую ситуацию в России, которая осталась такой даже после падения цен на нефть на 25%. По словам министра, это свидетельствует об успешном решении задачи создать за несколько лет такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам.