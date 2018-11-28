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Стало известно о состоянии трех раненых украинских моряков

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Стало известно состояние трех раненных украинских моряков

Симферополь, 28 ноября. Трое украинских военнослужащих, раненых во время задержания в Керченском проливе, находятся в стабильном состоянии.

По словам источника в медицинском учреждении, несмотря на вынесение меры пресечения, они пока останутся в больнице, сообщает ТАСС.

«Они лежат, стабильное состояние, ухудшения нет», — подчеркнул источник.

Ранее уполномоченный по правам человек в республике Крым Людмила Лубина не подтвердила информацию о том, что у одного из украинских моряков якобы ампутировали верхнюю конечность.

«Это не подтверждается, у всех все конечности в норме на сегодняшний момент», — отметила Лубина.

Она подчеркнула, что моряки получили осколочные ранения. Один из них ранен в плечо, другой — в кисть руки, третий — в бедро.

 27 ноября Керченский городской суд арестовал на два месяца трех раненых украинских моряков. Они подозреваются в нарушении государственной границы России.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива. Они не подчинялись требованиям российских пограничников. Для остановки кораблей они были вынуждены применить оружие.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, требующей серьезного разбирательства».

Автор: Денис Коробейниокв
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