Не просто визовый режим: глава МИД Украины предложил закрыть границу с Россией

Киев, 28 ноября. Украинские власти должны закрыть границу с Российской Федерацией и установить визовый режим. Об этом в прямом эфире программы «Свобода слова» заявил глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин.

Украинский министр считает, что граница должна быть закрыта на время военного положения в стране, а после его окончания надо запретить гражданам РФ посещать Украину без виз.

«Я вообще считаю, что нужно границу на этапе военного положения просто закрыть. Закрыть или для отдельных категорий, или полностью», — отметил он в эфире ток-шоу.

Во-вторых, продолжил Климкин, Украине необходим «не просто визовый режим, а нормальный биометрический визовый режим».

Он назвал «глупостью» штамповать этикетки в посольстве в паспорта граждан РФ, передает «ПолитНавигатор».

Корабли военно-морских сил Украины, которые нелегально вторглись в территориальные воды Российской Федерации и выполняли опасные маневры, были задержаны российской пограничной службой. В России действия киевских властей назвали грубейшим нарушением норм международного морского права и провокацией.

На фоне инцидента в Азове Верховная рада утвердила указ главы Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях страны. Украинский глава заявил, что предложил ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы президента и парламента, запланированные на март 2019 года.

Согласно социологическим опросам, депутата Рады и лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать более 20% украинских избирателей, за Порошенко готовы отдать свои голоса менее 10% украинцев.