Доля российских семей с автомобилем выросла за четверть века почти втрое

Москва, 28 ноября. Доля российских семей, владеющих автомобилем, выросла почти в три раза с 1992 года по 2017 год с отметки в 23% до 65,1%. Об этом свидетельствует доклад Аналитического центра при правительстве РФ.

«В целом рынок автомобилей в 2017 году вернулся на отметку 2011 года, однако в структуре продаж произошло заметное перераспределение в пользу подержанных автомобилей», — говорится в материале.

В 2011 году, по данным Автостата, россияне приобрели 2,5 миллиона новых машин, что в два раза меньше, чем показатели продаж на рынке подержанных авто — 4,9 миллиона транспортных средств. В прошлом же году российские граждане стали владельцами 1,5 миллиона новых автомобилей и 5,3 миллиона машин с пробегом.

Ранее эксперты назвали топ-3 самых ожидаемых кроссовера в России. В тройку вошли сразу два представителя японского автопрома, при этом самые большие ожидания возлагаются на новинку от компании Toyota.