Москва, 28 ноября. Треть россиян считает, что в течение пяти лет жизнь в России изменится к лучшему. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Согласно исследованию, позитивных изменений в течение ближайших пяти лет ждут 35% граждан, из них 7% прогнозируют такие перемены с абсолютной уверенностью. Гораздо меньше среди респондентов оказалось пессимистов. Только 24% участников опроса не верят, что жить в стране станет лучше.

В то же время 41% россиян не стали давать никаких прогнозов, предположив, что кардинальных перемен ждать не стоит. Социологи отметили, что наиболее оптимистично в будущее смотрят молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос холдинга «Ромир» проводился в октябре 2018 года. Социологи опросили 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех населенных пунктов всех федеральных округов РФ.