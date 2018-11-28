Хороший задел стабильности: в Совфеде оценили позиции РФ в списке развивающихся стран

Россия заняла второе место в списке развивающихся стран. Эксперты Bloomberg составили рейтинг на основе ряда показателей, включая прогнозы валового внутреннего продукта и текущего счета, суверенные рейтинги и оценки акций и облигаций.

Анализируя российскую экономику, аналитики агентства поставили суверенный рейтинг 2,36. Опережает Россию лишь Малайзия с 2,55 очками в активе.

Малайзия заняла первое место в этом списке благодаря своему профициту счета текущих операций, относительно стабильным прогнозам экономического роста и оценкам, инфляция составила 0,6% в октябре по сравнению с годом ранее, по сравнению с доходностью 10-летних государственных облигаций около 4,17%. Однако ряд российских показателей превышает значение данных экономики азиатского государства.

Учли эксперты и сокращение дефицита по показателю ВВП — так, если Россия в конце 2016 года занимала 7-ю строчку рейтинга с -1,46 значением национального продукта, то на данный период российский показатель немного улучшился и достиг -1,22.

Заметка возросла оценка Bloomberg текущих российских счетов — по сравнению с данными двухгодичной давности значение поднялось на 61 пункт — с 1,02 до 1,63.

В целом скачок России в рейтинге демонстрирует не столько тенденцию развития отечественной экономики как таковой, сколько сохранение и укрепление стабильности финансового сектора России. На это обратили внимание и в Совете Федерации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей разъяснил значение оценки Bloomberg.

«Речь идет не о динамике развития национальной экономики, а о стабильности экономики. Золотовалютные запасы РФ свидетельствуют о том, что у нашей страны хороший задел стабильности. То, что в прошлом рейтинге мы были на 7-м месте, а теперь оказались на 2-м, непосредственно для экономической российской системы значит мало. Это означает, что у нашего государства мало долгов и много запасов», — подчеркнул сенатор.

Тем не менее нахождение России в первой тройке лидеров списка демонстрирует хороший потенциал национальной экономики в борьбе с кризисами, заметил Калашников.

«Реально на динамике экономического развития это напрямую не сказывается. Большие запасы являются гарантией того, что в условиях кризиса у России есть определенная финансовая прослойка, которая позволяет минимизировать возникающие риски», — добавил собеседник агентства.

Калашников согласился с тем, что, несмотря на вводимые США и Европейским союзом экономические ограничения, России удается без особых проблем развиваться и стимулировать финансовый сектор.