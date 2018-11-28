В Госдуме предложили смягчить наказание за бегство с места ДТП

Москва, 28 ноября. Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, смягчающий ответственность за оставление места ДТП. В настоящее время подобное нарушение может караться арестом на срок до 15 суток.

Депутаты предлагают ввести за бегство с места аварии штраф в пять тысяч рублей. При этом они подчеркивают, что нередко за оставление места ДТП наказывают совершенно невиновных людей. Авторы инициативы считают, что оставление места ДТП порой не наносит реально вреда. Речь, например, идет о таких ситуациях, когда ДТП произошло с единственным участником или когда участник аварии на время отлучился, а затем вернулся.

Напомним, ранее авторы инициативы о смягчении наказания за бегство с места аварии Игорь Лебедев и Ярослав Нилов выступили за внесение изменений в механизм возмещения ущерба при ДТП.