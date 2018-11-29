Сирия: 103 похищенных артефакта обнаружили в провинции Даръа — видео ФАН

Дамаск, 29 ноября. Департамент древности и музеев в сирийской провинции Даръа в населенном пункте Аль-Джиза обнаружил 103 ранее похищенных артефакта из музея Босра, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Выяснилось, что все изъятые древности предназначались для контрабанды. По словам источника в правоохранительных органах, все артефакты относятся к римскому периоду. Когда-то они хранились в Византийском музее, но были украдены во время террористической осады города.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что это не первый раз, когда на территории освобожденных провинций Сирии предотвращают случай контрабанды. В октябре глава управления древностей и музеев Сирии в провинции Даръа в сотрудничестве с местной полицией сорвал попытку контрабанды исторических артефактов в Иорданию.

Все похищенные артефакты также принадлежали к римской эпохе. Доподлинно известно, что предметы, которые пытались вывезти за рубеж, имели огромную историческую ценность. Партию готовых к отправке товаров успели остановить в Телль-Шехабе. Среди них были базальтовые колонны, плиты и барельефы — всего около 14 предметов.

После конфискации краденного полицейскими был составлен соответствующий протокол. Затем сирийские власти подготовили документы для передачи дела о попытке кражи и контрабанды исторического наследия в суд, чтобы посадить преступников в тюрьму.

Всего за период военного конфликта в Сирии тысячи ценнейший реликвий утекли за рубеж. Среди них были уникальные мозаики, статуи, скульптуры. Все эти объекты были частью древнего искусства. Сами контрабандисты, как правило, совсем не берегут похищенные ценности. Для раскопок они используют тяжелые экскаваторы. В данный момент на территории сирийской республики зафиксировано 80% объектов, которые пострадали от незаконных раскопок террористических группировок.