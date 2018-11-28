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Экономика

Набиуллина объяснила, как Центробанк принимает решение по ключевой ставке

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Набиуллина объяснила, как Центробанк принимает решение по ключевой ставке

Москва, 28 ноября. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях форума «Россия зовет» рассказала, исходя из каких принципов, ЦБ принимает решение о размере ключевой ставки.

По ее словам, оставить ставку неизменной, повысить или понизить, ЦБ решает, опираясь на трехлетний прогноз и долгосрочные факторы.

«Что касается ключевой ставки, очень важны несколько принципов​​​», — подчеркнула Набиуллина, пояснив, что к ним относится в первую очередь трехлетний прогноз.

Он, как пояснила глава ЦБ, имеет важное значение для того, «чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики», поскольку «все меры денежно-кредитной политики действуют с определённым лагом».

«Второе — мы опираемся на устойчивые тенденции. На те факторы, которые имеют длительное действие», — добавила Набиуллина.

Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Автор: Ярослава Замысловатова
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