«Контрольный выстрел» в экономику Украины: Медведчук оценил последствия военного положения

Киев, 28 ноября. Военное положение на Украине, введенное в развитых индустриальных районах, приведет к падению ВВП и разрушит экономику страны. Такое мнение высказал лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

Политик сравнил введение военного положения с «контрольным выстрелом» в экономику страны.

«Военное положение — это «контрольный выстрел» в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности", — заявил Медведчук.

По его словам, на Украине снизятся зарплаты в индустриальных сферах, а также разовьется индустриальный и социальный кризис. Медведчук подчеркнул, что власть своим решением работает на раскол страны.

Напомним, что 25 ноября три военных корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу РФ в Черном море. Они были задержаны на российскими пограничниками. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Киеве провокацией.

После инцидента Киев принял решение ввести военное положение в 10 областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области.

Ранее политолог Армен Гаспарян объяснил, что введение военного положения на Украине подразумевает особый режим въезда и выезда для граждан. Также на территориях, которые подпадают под военное положение, должен быть установлен комендантский час.

Гаспарян подчеркнул, что все трудоспособные граждане будут иметь трудовую повинность с целью выполнения работ оборонного характера. По его словам, власти могут обязать каждого украинца работать на «оборонную промышленность» страны.