Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефть

Москва, 28 ноября. Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. Об этом он рассказал, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

По словам Силуанова, умеренно жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика создает предсказуемые условия. Он уточнил, что курс практически не зависит от изменений цен на нефть.

Ранее сообщалось, что курс рубля продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть. Рубль продолжает рост на фоне подорожания нефти, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара опустился ниже отметки в 65 рублей, в то время как стоимость нефти марки Brent поднялась до 85 долларов за баррель и продолжает расти.

Как следует из данных торгов, курс доллара опустился на 55 копеек и составил 64,99 рублей. Курс евро опустился на 91 копейку и составил 75,20 рублей.