Сирия в паутине интриг США: на кого американцы променяли курдов

Руководство США, учитывая позицию Турции и настроения арабских племен в Восточной Сирии, постепенно начинает отказываться от поддержки своих курдских союзников. На кого теперь сделают ставку американцы — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Вчера представитель международной коалиции во главе с США полковник Шон Райан заявил, что Соединенные Штаты планируют установить наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе, чтобы, по его словам, отрезать пути отступления боевикам «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Они могут пытаться бежать в Турцию через север. Эти наблюдательные посты предоставят дополнительную прозрачность и позволят лучше защищать Турцию от террористических элементов ИГ», — объяснил Шон Райан.

Однако буквально за день до этого заявления издание Asharq al-Awsat опубликовало комментарий с одним из курдских полевых командиров, который рассказал, что наблюдательные посты США на севере Сирии призваны защитить тыл «Отрядов народной самообороны» от любых военных операций, совершенных Турцией в регионе.

Вероятно, Соединенные Штаты намеренно вводят курдов в заблуждение, гарантируя им защиту от турок. Не исключено, что американцы просто хотят затянуть время с целью не допустить продолжения переговоров курдских вооруженных формирований с официальным Дамаском.

Не стоит исключать и того, что истинным планом американцев может стать изоляция курдов в анклаве на территории провинции Хасака и ставка на суннитские арабские племена, которые позволят США обеспечить во взаимодействии с Турцией и Саудовской Аравией антииранский пояс в Восточной Сирии.

В пользу этого говорят последние события в провинции Дейр-эз-Зор. Например, 25 ноября арабские вооруженные отряды, в качестве подтверждения своей лояльности туркам вывесили флаги «Сирийской свободной армии» (ССА) в населенных пунктах Абу Хамам, Хараидж и Кашкия.

Это произошло на следующий день после того, как отряды «Исламского государства» осуществили прорыв из района «Хаджинского кармана» на север через населенный пункт Аль-Бахра. Им удалось разгромить и принудить к отступлению действовавшие в данном районе курдские формирования благодаря отсутствию у них тяжелой бронетехники и авиационной поддержки со стороны возглавляемой США коалиции. Характерно, что от участия в боевых действиях уклонились и финансируемые Вашингтоном арабские племенные ополчения, которые несли ответственность за оборону Аль-Бахры и обеспечение флангов курдских отрядов.

В результате район Хаджина покинули сотни боевиков, и их местонахождение в данный момент неизвестно. Однако можно не сомневаться, что финансируемые США арабские племенные ополчения Заевфратья и бывшие боевики ИГИЛ из числа местного населения готовы открыть второй фронт против курдских отрядов.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он подтвердил, что США ведут довольно хитрую политику в отношении Турции для того, чтобы создать все условия для потепления отношений между двумя государствами.

«Соединенные Штаты хотят подтянуть Турцию к себе, чтобы в какой степени управлять ей как довольно мощным ресурсом на Ближнем Востоке. И сейчас в осуществлении этой скрытой схемы взаимодействия уже есть определенные сдвиги. Ситуация, которая разворачивается на северо-востоке Сирии и которая еще недавно характеризовалась неким обострением между турецкими войсками и проамериканскими силами, сегодня в значительной степени меняется в сторону потепления отношений. А раз так, то Соединенным Штатам Америки надо дистанцироваться от курдов, и такое отдаление сегодня уже ярко видно. Курды думали, что они использовали американцев, но на самом деле американцы использовали курдов», — считает эксперт.

Поэтому часть вооруженных арабских формирований, которая может в какой-то степени сохранить «умеренную» оппозицию и стать определенной вооруженной прослойкой между курдами и Соединенными Штатами Америки, конечно, очень сейчас интересны для американцев.

«Но, я думаю, полностью американцы от курдов не откажутся. Динамика такая, что и курды могут еще понадобиться американцам. Для этого США надо просто заморозить отношения и держать курдов на дистанции всевозможными обещаниями», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.