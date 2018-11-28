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В Саратове задержан глава ГУ МЧС

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В Саратове задержан глава ГУ МЧС

Саратов, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева.

По данным «СарБК», в кабинетах ведомства проводятся следственно-оперативные действия.

Как сообщил «Саратов 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органов, сотрудников Федеральной службы безопасности заинтересовала деятельность главы регионального МЧС и некоторых специалистов ведомства. Подробности не уточняются.

В пресс-службе саратовского МЧС ситуацию отказались комментировать. Управление ФСБ в свою очередь заявило, что на данный момент никакой информации нет. Следственный комитет в данных мероприятиях не участвует, отметило ведомство.

Автор: Дарья Смолина
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