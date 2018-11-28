Сирия: делегация РФ обсуждает возвращение беженцев на встрече с ООН в Астане

Астана, 28 ноября. Российская делегация на полях международной встречи по Сирии в Астане проводит переговоры с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Впервые представители УВКБ ООН подключились к работе на международных переговорах по урегулированию ситуации в Сирии во время встречи в Сочи 30-31 июля. Российская сторона тогда стала активно поднимать вопрос возвращения в страну сирийцев, которые были вынуждены покинуть государство из-за вооруженного конфликта.

После переговоров делегации РФ с представителями ООН обсуждение продолжится со спецпосланником генсека организации по Сирии Стаффаном де Мистурой, для которого переговоры в Астане, вероятно, станут последними на этом посту, передает ТАСС. Он ранее сообщил о решении уйти в отставку.

Российская делегация прибыла в столицу Казахстана накануне, ее возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.