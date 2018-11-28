Эксперт оценил шансы «Локо» в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая»

Москва, 28 ноября. Футбольный клуб «Локомотив» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но может побороться за попадание во второй по значимости клубный турнир — Лигу Европы. Заключительный в уходящем году домашний матч в еврокубках команда Юрия Семина проведет против турецкого «Галатасарая».

Для того чтобы занять третье место в квартете, красно-зеленым надо обыграть турок в Москве, а также набирать недостающие очки в матче последнего тура против «Шальке».

Как отметил экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов, команда Семина не заслуживала разгромного поражения в первой игре. Он отметил, что железнодорожники смотрелись хорошо и имели шансы забить, чтобы перетянуть одеяло на свою сторону.

«К сожалению, счет на табло не всегда отображает реальный расклад сил. Уверен, шансы у «Локо» будут и в домашнем матче», — заявил Билялетдинов.

Эксперт назвал «Локомотив» фаворитом встречи, пишут «Известия».

Напомним, первая встреча «Галатасарая» и «Локо» прошла в Стамбуле и закончилась со счетом 3:0 в пользу турецкого клуба.