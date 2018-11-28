В Совфеде и Госдуме объяснили, как инцидент в Керченском проливе повлияет на встречу Путина и Трампа

Москва, 28 ноября. Инцидент в Керченском проливе, судя по всему, не был согласован Киевом с Вашингтоном, считает директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. В Госдуме и Совфеде предполагают, что провокация Украины не скажется на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти в рамках саммита G20 в Аргентине.

Как пояснил член Комитета Совета федерации по международным делам Сергей Климов, американская сторона может найти разные причины для отмены встречи, если захочет этого. По словам Климова, в таком случае Вашингтон вспомнит об инциденте в Керченском проливе, однако в противном случае провокация Украины никакого значения иметь не будет.

«Если все остается в силе, то никакого отношения к факту данных переговоров это событие в Керченском проливе иметь не будет. Тем более, разговор здесь идет о саммите большой двадцатки», — пояснил сенатор ФБА «Экономика сегодня».

Такой же точки зрения придерживается директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«Судя по всему, данный инцидент не был согласован Порошенко с американцами – это видно по тому, как проходило голосование в Верховной раде по введению военного положения со стороны различных фракций», — предположил он.

По словам Маркова, большая часть депутатов Верховной рады, которые тесно контактируют с Вашингтоном, рекомендаций по голосованию не получила. Он добавил, что провокация и военное положение в стране необходимы президенту Украины Петру Порошенко, чтобы отменить выборы главы государства в стране.

При этом Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы РФ Дмитрий Новиков подчеркнул, что G20 важен для России сам по себе: участие в саммите принимают такие важные партнеры Москвы, как Китай, Индия, страны БРИКС. Новиков отметил, что встреча Путина и Трампа будет способствовать улучшению отношений между двумя государствами, однако, если переговоры по каким-либо причинам не состоятся, драматизировать не стоит.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Моряки игнорировали требования российских пограничников. Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, подчеркивал, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию российской границы и не нарушали норм международного права. Москва считает произошедшее провокацией со стороны Киева.

При этом украинские власти, воспользовавшись ситуацией, ввели военное положение в стране. Оно будет действовать 30 суток.

Президентские выборы на Украине состоятся весной 2019 года. Лидером предварительных рейтингов является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Порошенко широкой популярностью у украинцев не пользуется.

Новая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна произойти на полях саммита G20 в Аргентине. Ранее Трамп заявил, что может отменить переговоры.