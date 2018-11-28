Симферополь, 28 ноября. СИЗО Симферполя, где будут находиться под стражей арестованные у берегов Крыма украинские моряки, было приведено в порядок за последние несколько лет, и сейчас к нему претензий нет. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

Она отметила, что несколько раз в месяц посещает симферопольский следственный изолятор. Омбудсмен рассказала о СИЗО, куда поместят арестованных моряков ВМСУ.

«Хочу сказать однозначно: у нас сейчас российское СИЗО в Симферополе по сравнению с украинским — это небо и земля. Сделаны ремонты, заменена мебель, питание получше», — сказал Лубина в комментарии ТАСС.

Особых нареканий по работе изолятора и нарушений как таковых нет, отметила омбудсмен.

«Только не построят никак новое СИЗО, и поэтому бывает стесненность иногда», — сказала уполномоченный по правам человека.

Она также добавила, что пока арестованные украинские моряки не доставлены в изолятор. После того, как они будут помещены в СИЗО, омбудсмен планирует их навестить. Лубина отметила, что будет держать на контроле условия содержания в изоляторе.

Напомним, суд Симферополя арестовал 12 украинских моряков, в Керчи арестованы еще три моряка, пострадавших при задержании и находящихся в больнице. Они являются подозреваемыми по делу о нарушении правил пересечения государственной границы.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при переходе из Черного в Азовское море. Суда опасно маневрировали и не реагировали на призывы российских пограничников прекратить движение.

Для принудительной остановки украинских военных кораблей в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией. Власти Украины в связи с произошедшим ввели военное положение в нескольких регионах страны. ЕС и НАТО призвали к деэскалации конфликта.