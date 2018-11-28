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Число россиян, которых не пустили в Киев и вернули в Минск, возросло до 85 человек

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Число россиян, которых не пустили в Киев и вернули в Минск, возросло до 85 человек

Минск, 28 ноября. Число россиян, которым отказали во въезде на территорию Украины в киевском аэропорту, возросло до 85 человек. Граждан России вернули в Минск, сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

В минувший вторник Бычковский сообщил, что россияне, которые летели рейсом Минск – Киев, получили отказ во въезде на Украину. На тот момент их насчитывалось более 40 человек. Украинские пограничники отправляли граждан РФ обратно в Минск.

По словам представителя погранкомитета Белоруссии, за минувшие сутки рейсами Киев – Минск вернулись еще 38 россиян. Он отметил, что проблемы с въездом на Украину есть не только у пассажиров-россиян, которые летели белорусскими авиалиниями, но и иностранными.

«Начиная с понедельника, по данным на 10.00 по московскому времени сегодняшнего дня уже возвращено (в Минск) 85 граждан России», — приводит РИА Новости слова Бычковского.

Автор: Дарья Смолина
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