Число россиян, которых не пустили в Киев и вернули в Минск, возросло до 85 человек

Минск, 28 ноября. Число россиян, которым отказали во въезде на территорию Украины в киевском аэропорту, возросло до 85 человек. Граждан России вернули в Минск, сообщил официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

В минувший вторник Бычковский сообщил, что россияне, которые летели рейсом Минск – Киев, получили отказ во въезде на Украину. На тот момент их насчитывалось более 40 человек. Украинские пограничники отправляли граждан РФ обратно в Минск.

По словам представителя погранкомитета Белоруссии, за минувшие сутки рейсами Киев – Минск вернулись еще 38 россиян. Он отметил, что проблемы с въездом на Украину есть не только у пассажиров-россиян, которые летели белорусскими авиалиниями, но и иностранными.