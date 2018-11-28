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Назарбаев выразил обеспокоенность из-за разногласий РФ и США

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Назарбаев выразил обеспокоенность из-за разногласий РФ и США

Астана, 28 ноября. Власти Казахстана выражают обеспокоенность из-за разногласий России и США. Об этом заявил в среду лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на Гражданском форуме республики.

Он отметил, что такие мировые государства должны заботиться о человечестве.

«Если такие государства не находят между собой общий язык, это тревожно для всех для нас», — обратил внимание он.

Назарбаев также выразил обеспокоенность в связи с вводимыми рядом держав рестрикциями, уточнив, что торговая война между Вашингтоном и Пекином также вызывает тревогу.

«Поэтому правительство и я работаем в очень тревожном режиме, чтобы реагировать на все это», — резюмировал глава республики.

В среду, 28 ноября, в столице Казахстана проходит VIII Гражданский форум Казахстана на тему «Гражданское общество и государство. Диалог. Партнерство. Доверие». В ходе мероприятия пройдут 35 тематических сессий в формате семинаров и круглых столов.

Автор: Андрей Крылов
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