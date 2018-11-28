Константинопольский патриархат упразднил архиепископию РПЦ в Западной Европе

Стамбул, 28 ноября. Константинопольский патриархат решил распустить архиепископию РПЦ в Западной Европе. Решение об отмене томоса 1999 года было принято Священным Синодом Константинопольского патриархата на заседание в Фанаре.

О роспуске архиепископии русских православных церквей в Западной Европе сообщил портал Orthodoxie.com со ссылкой на информированный источник.При этом собеседник издания не привел никаких подробностей, пообещав лишь, что вскоре на эту тему последует официальное заявление.

Синод Константинопольской церкви проходит в Стамбуле 27-29 ноября. Главным на повестке был вопрос отделения церкви от государства в Греции, однако не исключается, что будет поднята тема автокефалии УПЦ КП, пишет «Взгляд».

