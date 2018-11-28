«Урядовой курьер» опубликовал указ Порошенко о введении военного положения на 30 суток

Киев, 28 ноября. Газета «Урядовой курьер» — издание центральных органов исполнительной власти — опубликовала указ украинского президента Петра Порошенко, согласно которому на Украине вводится военное положение на 30 суток.

Примечательно, что принятый Верховной радой закон, который утверждает решение, до сих пор не подписан ни Порошенко, ни спикером парламента Андреем Парубием. Кроме того, официально данный документ не опубликован.

В обновленном решении Совета национальной безопасности и обороны Украины говорится, что военное положение на Украине вводится с 14.00 26 ноября. Оно будет действовать 30 суток до 14.00 26 декабря.

Напомним, украинские военные корабли незаконно пересекли украинскую границу и совершили опасные маневры. Россия была вынуждена задержать украинские суда, которые проигнорировали законные требования Москвы остановить свои действия. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. На фоне этих событий в Киеве решили ввести военное положение.

Ранее Рада признала публикацию указа о введении военного положения в стране ошибочной. «Урядовой курьер» опубликовал текст указа Порошенко без правок парламента: то есть военное положение устанавливается на 60 дней. При этом ранее сообщалось, что депутаты предложили ввести режим на 30 суток, чтобы не повлиять на проведение президентских выборов в стране, которые запланированы на конец марта.