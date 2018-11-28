Разбившийся самолет Lion Air «не был готов к полету» — СМИ

Бангкок, 28 ноября. Разбившийся самолет Boeing-737, малайзийской компании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в один из малайзийских городов, «не был готов к полету».

«Вывод комиссии однозначен: 29 октября выпущенный в рейс самолет не был готов к полету», — сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на источники в правоохранительных органах Индонезии.

Национальный комитет по безопасности транспорта рекомендовал авиакомпании Lion Air повысить культуру безопасности полетов.

Как сообщает Channel News Asia, служба ремонта авиакомпании за несколько дней до авиакатастрофы не смогла отремонтировать датчик воздушной скорости самолета. Связанная с ним проблема постоянно повторялась, однако лайнер допускали к полетам, сообщил источник.

Комиссия по расследованию установила, что датчик из-за неисправности постоянно сигнализировал о снижении воздушной скорости, после этого автоматика опускала нос самолета, чтобы он не «свалился» в штопор. Однако реальная скорость самолета была нормальной. Так, пилоты были вынуждены более 20 раз корректировать угол атаки самолета за 13 минут полета.

Напомним, Boeing-737 разбился в октября у берегов Западной Явы. Он упал через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли.